In Molise 1 donna su 4 (25,9%) fra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di abuso fisico o sessuale. Con una media nazionale del 31,5%, il Molise è una delle regioni meno “violente” insieme a Puglia, Sicilia e Basilicata. In Italia però, ogni giorno oltre 100 donne si rivolgono ai centri anti violenza.

E’ quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Istat in occasione del via libera al ddl Codice Rosso contro la violenza sulle donne. Un provvedimento importante per intervenire – sottolinea Uecoop – su un’intera area di bisogno alla quale cercano di dare risposta le reti di sostegno diffuse a livello nazionale.

I centri di assistenza forniscono servizi di primo intervento, ascolto e accoglienza coinvolgendo i componenti del network sociale territoriale, dalle forze dell’ordine alle aziende sanitarie fino agli enti locali, ma – evidenzia Uecoop – offrono anche supporto legale e psicologico, orientamento, collaborazione nella ricerca di una nuova abitazione o sistemazioni temporanee per allontanarsi subito dalla situazione di violenza.

Una rete di supporto che a livello logistico negli ultimi cinque anni – spiega Uecoop su dati del Dipartimento per le pari opportunità – ha visto le case rifugio salire a 228 mentre i centri antiviolenza sono cresciuti fino a 285 con le cooperative sociali di assistenza in prima linea nell’affrontare un fenomeno che secondo gli ultimi dati Istat – conclude Uecoop – riguarda oltre 6 milioni e mezzo di donne