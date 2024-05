di Redazione

Venerdì, 17 maggio, alle ore 18.00, presso l’hotel Villa Rosa, in via Michele Romano, 19 a Campobasso l’Udc presenta i candidati alla carica di consigliere per le elezioni comunali di Campobasso dell’ 8 e 9 giugno. Presenti il segretario nazionale, l’on. Lorenzo Cesa, il segretario regionale, Teresio di Pietro, il candidato alla carica di sindaco, Aldo de Benedittis e il presidente della regione Molise, Francesco Roberti.