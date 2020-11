L’attenzione della Polizia di Stato sulla sicurezza stradale è sempre massima, ed i controlli della Polizia Stradale sulla guida in stato di ebbrezza non si fermano anche in un periodo in cui bar e ristoranti funzionano ad orari ridotti. Ieri sera una pattuglia della Polizia Stradale di Isernia ha fermato un uomo di 38 residente in provincia che circolava alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico superiore a 4 volte il limite consentito dalla legge.

L’uomo non era nuovo a questo tipo di violazioni, tanto che già nel 2012 la Polizia Stradale di Agnone gli aveva ritirata la patente di guida, successivamente revocata dalla Prefettura. Incurante di tutto ciò ieri sera l’uomo, che registra numerosi precedenti di polizia, si era posto ancora alla guida dopo aver pesantemente assunto alcolici, e proprio la sua condotta di guida irregolare ha finito per attirare gli agenti della Stradale che lo hanno fermato.

Gli operatori, oltre ad aver deferito il conducente all’A.G., gli hanno comminato una sanzione amministrativa di 5.110 euro per guida con patente revocata, e hanno proceduto al sequestro dell’autovettura per la successiva confisca, prevista in questi casi. Per la guida in stato di ebrezza l’uomo rischia ora una condanna penale fino a un anno.