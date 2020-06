La Compagnia Carabinieri di Isernia, nella costante opera diretta a tutelare la sicurezza della circolazione stradale e della collettività, continua a svolgere servizi che anche oggi hanno permesso di garantirla individuando un uomo, residente in un comune limitrofo, che guidava in stato di ebbrezza. L’attenzione della pattuglia della locale Sezione Radiomobile del NOR è stata attirata da un auto che procedeva spedita e che alla vista dei militari ha tentato di defilarsi infilandosi in una traversa laterale. La manovra è stata vana. L’uomo ha manifestato evidenti sintomi da assunzione di sostanze alcoliche confermati dall’etilometro in dotazione che ha certificato un tasso pari a 0,8. Immediato il ritiro della patente di guida che, trasmessa alla locale Prefettura, sarà sospesa per un periodo che va dai 3 ai 6 mesi.