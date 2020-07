Nell’ambito dei controlli interforze disposti dal Questore Conticchio per i luoghi di principale ritrovo cittadino durante i fine settimana, a Campobasso, nelle serate di venerdì e sabato scorsi, sono stati svolti mirati servizi soprattutto nella zona del centro storico, compresa tra via Ferrari, largo San Leonardo e Fondaco della Farina, grazie ai quali sono state identificate, complessivamente, oltre 200 persone.

Nel corso delle attività di controllo, un 32enne residente nel capoluogo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza, con conseguente ritiro della patente. Mentre percorreva questa via Cardarelli, l’uomo ha perso il controllo della propria autovettura, finendo contro alcuni bidoni della spazzatura. La pattuglia della Polizia di Stato, intervenuta sul posto, ha verificato lo stato di alterazione del soggetto, dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche al di sopra dei limiti consentiti, e proceduto alla denuncia dello stesso in stato di libertà per il reato di cui all’art. 186, 2° comma del Codice della Strada.