A Castelpetroso, i militari della Stazione di Cantalupo nel Sannio, hanno invece denunciato un 60enne del luogo, in quanto sorpreso ubriaco alla guida della propria autovettura, mettendo così in grave pericolo la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica, il sequestro del veicolo e il ritiro della patente di guida.