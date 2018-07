Continuano le operazioni di controllo del territorio predisposte dai Carabinieri in tutta la provincia di Isernia. Nelle ultime ore sono scattate denunce e sequestri per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, a Cantalupo nel Sannio, i militari della locale Stazione hanno sorpreso alla guida della propria auto, un 40enne del posto, completamente ubriaco, mettendo così in grave pericolo la circolazione stradale.

Nei confronti dell’uomo è scattata una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcolica, il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo.