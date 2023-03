I cani campioni di Dog puller, disciplina cinofila in gran voga. Un barboncino, Chico, che spopola su internet, e un capretto letteralmente “domestico”. Gli amici animali di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. E come sempre gli ospiti del CRAS “Stella del Nord” che tornano risanati e liberi nei loro boschi: una puntata avvincente attende i telespettatori, convinti animalisti, di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4: l’unico format che ha a cuore per davvero i nostri fratellini minori, con pelo, penne, piume o scaglie, ma sempre bisognosi di tanto affetto.

Si comincia con la storia del capretto Pissy e di Rosaria che l’ha adottato e lo tiene (ormai cresciuto) in casa. Ospite della puntata la squadra di Dog Puller, una disciplina cinofila che consente ai cani di sviluppare abilità e velocità, correndo e saltando al segnale degli amici umani. Godetevi la dimostrazione che gli atleti a quattro zampe daranno nella cascina studio. Poi conosceremo i cani di due personaggi molto noti e molto animalisti come Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. Non mancherà il momento (magico) della piccola Stella che, con la sua dolcezza, sa accompagnarci in punta di piedi a scoprire gli abitanti del bosco. Questa volta ci riporta da Barney e Manny, due cerbiatti ormai diventati quasi adulti e molto amici (Barney aiuta Manny, che è cieco, nella vita quotidiana). Saranno poi liberati dei tordi sasselli già utilizzati come uccelli da richiamo. Oltre alle storie del CRAS “Stella del Nord”, ce ne sarà una proveniente dal Parco dell’Abatino di Rieti: l’emozionante avventura di Polly, tasso ferito e curato dal volontario Nazareno. In studio saranno presenti Francesco Taverna e il suo cane Chico! Chico è una star del web: milioni di persone seguono le sue avventure su Tiktok, Instagram e Youtube. Chico, un barboncino color albicocca, è “doppiato” dal suo amico umano Francesco. Per la rubrica “Impariamo divertendoci”, Susanna spiegherà come usare la pettorina.

Per quanti vorranno aprire le porte di casa a cani, gatti e altri animali, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tra i cani, c’è Terence, “il cane che sorride”. Poi Jonny, tre anni, trovato in montagna in Valsassina dov’era legato e picchiato, sempre con il terrore negli occhi. Ora aspira ad un posto nel vostro cuore. il simpatico cucciolo Ron, abbandonato sulla tangenziale cerca ed è pronto a dare tanto amore. Poi ci sono i felini: la gatta tigrata Margot, che arriva da Caserta. Impossibile trascurare la meravigliosa capretta Etta, che diventerà la migliore amica di chi vorrà adottarla. Protagonista dell’adozione live il cane Coco.

Passiamo il microfono a Lucky che ci parlerà di un animale molto particolare che vive in Sud America: l’armadillo Il beniamino di tutti, grandi e piccini, inoltre darà una zampa a chi ha smarrito il suo animale. Fate tutti i detective con lui!

“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono i quattrozampe che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. È una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).