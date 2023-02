Un falco pellegrino e una poiana: ecco i migliori amici selvatici della piccola Stella, salvati nel Cras Stella del Nord. La loro bellezza lascia davvero senza fiato. Come belli sono i gatti neri, in barba a tanti pregiudizi. A loro, ai mici “notte fonda” è stato dedicato un festival dal titolo azzeccato: “Mi fa un baffo il gatto nero”. Anche Luna, bassottina longeva, ha il pelo fulvo e non mostra gli anni che ha. Tante meravigliose storie piene d’amore nella prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4: l’unico programma televisivo che trova casa e famiglia ai nostri “vicini di vita” pelosi.

Il viaggio con Stella tra gli animali del bosco è sempre un tuffo nella vita segreta della natura che ci incanta con la sua armonia: il volo della poiana e del falco Noè è un simbolo. E, come dicono al festival dei gatti neri, non è il colore che importa, ma il cuore. Un cuore grande e ben funzionante lo ha di certo la bassottina Luna, 14 anni portati da autentica miss. Conosceremo Lex il cagnolino di Angela Melillo, uno di famiglia. Sì perché Lex, detto Lexino, ricoperto di bianco pelo, è per Angela come un figlio.

Una sfilata di cani ci chiama al dovere: quello di trovare loro una nuova casa. Max maremmano buono, Luppolo semplicemente adorabile, Fiordilatte una nuvola di fascino, Venus, come resisterle? Volete un gatto bianco? Il Ragionier Filini è pronto con le valigie fatte. C’è posto anche per caprette e galline. Lollo, caprettina tibetana di pochi mesi, vi aspetta: è simpaticissima. Una casetta per la gallina Rosita e per il pulcino Pio lo avete? Per l’adozione del cuore, Brigida, meticcia bellissima, con una zampetta rigida, ma pronta a corrervi davanti a perdifiato. Davvero commovente è il momento dell’adozione live: Jasmine e il piccolo Edoardo accoglieranno a casa loro il cucciolo Choco, pochi mesi di simpatia.

La parola va a Lucky che ci parlerà del maiale, un animale molto ma molto intelligente e simpatico. Il nostro cane avatar, gran golosone di biscottini, come sempre darà una zampa a chi ha perduto il proprio pet amatissimo: questa vola aiuteremo Ludovica a ritrovare il suo Red, segugio dalle zampette bianche che si è perduto a Cave, in provincia di Roma.

“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono i quattrozampe che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. È una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).

Il video promo della puntata del 12 febbraio si può vedere al link https://www.youtube.com/watch? v=w-GwtYKWvPE