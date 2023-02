Sono oltre un centinaio gli uccellini – storni, cesene, pettirossi – sottratti dalla polizia provinciale di Como alla disponibilità di un bracconiere, che li usava come richiami, e affidati al Cras Stella del Nord, dove hanno trovato salvezza e una vita nuova. Li vedremo. Conosceremo anche Elisa e la sua professione, wedding dog sitter: si occupa dei cani delle coppie di sposi che desiderano avere il loro piccolo amico vicino nel giorno più bello. Questo ed altro nella prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4: l’unica trasmissione pensata per trovare casa a tutti gli animali che la cercano.

Basta una mattina al Cras Stella del Nord per conoscere i tanti uccellini (ma anche una stupenda volpe) che presto torneranno a volare, grazie all’impegno dei veterinari e dei volontari. Poi tocca ad Elisa che ha “preparato” ben 800 cani ad assistere al matrimonio dei loro proprietari. Alessandra Canale, presentatrice tv, questa volta presenterà il suo Rocco, autentico monello a quattro zampe, e Pimpi, cagnolina rosa, dolce e buona come il pane. Colpisce dritto al cuore la storia di Ferruccio, vitellino con la gamba rotta, destinato al macello e graziato dall’allevatore stesso su insistenza del figlio: un bambino davvero coraggioso.

Adozioni a volontà. Tra i cani, Reid, un meticcione da favola, Caluchi, cagnolone adorabile, Elipio, il cucciolino del bosco. Hippo, un pelosetto dorato, con un piccolo tumore al naso, che attende la sua chance. Ora i gatti. Bellissimo, incede Edward con il musetto inzuppato nel cioccolato. Segue Busti, gattina di tanti colori. Anche Arturo, germano reale, cerca famiglia. È un’anatra intelligente e simpaticissima! Tommy, cane bellissimo, è il protagonista dell’adozione live. Isabel e Alessia, che di cani ne hanno già due, sono già pronte, a braccia aperte.

La parola a Lucky: il cane avatar ci parlerà della lontra, mustelide, mammifero acquatico, dall’aspetto buffo e simpatico, e aiuterà quanti hanno perduto il loro adorato pet. Questa volta diamo una mano a Beatrice a ritrovare il suo siamese Lucio, gatto color cappuccino, dagli occhioni azzurri e…strabici. Lucio si è perduto ad Asti ed è stato avvistato, lo scorso ottobre, vicino al tribunale.

“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono i quattrozampe che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. È una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).

