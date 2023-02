La campionaria apre i battenti dal 15 al 19 febbraio a Termoli, in piazza Giovanni

Paolo II.

Con la conferenza stampa di presentazione di Venerdì 10 febbraio nella sala

consiliare del Comune di Termoli, si appresta al via l’edizione 2023 di Molise in

Fiera.

Un evento in forte crescita

“Sarà un’edizione più ricca, più varia e di livello ancora superiore rispetto alla

precedente” dichiara Mariella Tufarelli, presidentessa di ConfEventi Molise e

organizzatrice dell’evento.

Molte le novità in serbo per i visitatori: una nuova sezione dedicata al mondo delle

cerimonie e wedding e un’area dedicata alle macchine agricole più estesa e più

specializzata, dove saranno presenti le aziende protagoniste del settore.

Inoltre, con un’ampia e accresciuta presenza di operatori del settore del

commercio, dell’artigianato e dell’arredamento, i prodotti alimentari tipici e in più il

mondo wellness e biomedicale, Molise in Fiera ha nella varietà dell’offerta la sua

arma più affilata.

Il posto giusto per adulti e bambini

“Vogliamo che tutti vivano Molise in Fiera come un’esperienza da ricordare”,

continua la Tufarelli, “con elementi di attrazione per adulti e bambini, privati e

aziende”.

Via libera dunque alle giovani coppie che progettano il loro giorno più bello, alle

famiglie, ai professionisti del settore agricolo, agli appassionati di enogastronomia e

a tutti coloro che cercano novità e soluzioni per la propria casa o la propria azienda,

o anche solo per passare qualche ora in un clima informale e pieno di stimoli.

Un po’ di numeri

Con più di 60 espositori su 5000mq attuali e oltre 16000 visitatori effettivi in ognuna

delle edizioni precedenti, quest’anno la fiera fa un grande passo in avanti da un

punto di vista qualitativo dell’offerta e dei servizi.

Molise in Fiera aprirà dal 15 al 19 febbraio a Termoli, in piazza Giovanni Paolo II,

dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21, con INGRESSO GRATUITO

Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.moliseinfiera.it