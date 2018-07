Mancano solo due giorni per uno degli eventi jazz più importanti della regione. E per gli amanti della musica, quest’anno, grande novità: il mercatino vintage. Un angolo dedicato ai dischi, vinili, libri di musica o altro materiale vintage, dove sarà possibile vendere, scambiare o esporre. Il mercatino ci sarà durante tutte le sei serate in programma, dall’11 al 14 luglio a Campodipietra e dal 19 al 20 luglio a San Giovanni in Galdo. Tutte le informazioni sono presenti sulla pagina facebook “Jazz in Campo Jazz in Galdo”.