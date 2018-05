L’8 e il 9 maggio a San Giuliano del Sannio sono giorni speciali. Giorni nei quali ricorre la festa di San Nicola di Bari, patrono del paese. Una festa che unisce e regala grande spettacolo, un mix di emozioni che coinvolgono non solo gli abitanti del paese in provincia di Campobasso ma anche coloro che per vari motivi si sono trasferiti in altra località (in Italia fuori dai confini).

Singolare è l’esibizione dei Fucilieri che girano per il paese esplodendo colpi di fucile in segno di festa e riconoscenza per il patrono. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Comitato San Nicola, dall’Associazione I Fucilieri di San Nicola in collaborazione con l’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Angelo Codagnone e con la Parrocchia guidata da don Nico de Candia, inizia nel pomeriggio dell’8 maggio con la rimessa in funzione dello storico orologio della torre Marchesale che domina la piazza.

Al termine dell’inaugurazione, il sindaco, l’amministrazione comunale, le autorità e i cittadini, dopo aver preso in consegna le due bandiere di San Nicola presso la casa canonica, danno inizio ad una vera e propria asta per aggiudicarsi il diritto di portare queste ultime in processione. Una volta terminata l’asta, il corteo si trasferisce in chiesa per assistere ai solenni vespri. Nella circostanza i fucilieri assistono alla cerimonia facendo il picchetto d’onore al santo. Il giorno successivo, prima della messa i fucilieri danno vita alla parata militare scortando le bandiere in sfilata per il paese.

Gli stessi, al termine della Solenne Messa, faranno strada alla statua del Santo portata a spalla e la scorteranno lungo le vie del paese esplodendo, lungo tutto il tragitto, colpi di fucile a salve, in segno di giubilo. “Sono due giorni particolari per San Giuliano, due giorni di grande festa – spiega il vicepresidente dell’Associazione I Fucilieri di San Nicola Giovanni Cappella – è una tradizione che si ripete ormai da quasi tre secoli e che nella due giorni vedrà sia l’aspetto religioso che quello folklorico uniti in onore del nostro Patrono”.