A Montagano sabato 11 agosto 2018, Borghi della Lettura, insieme con l’Amministrazione comunale e in collaborazione con la proloco “Faifoli Montagano”, organizza la seconda Notte bianca del Libro, iniziativa promossa per tutta la rete nazionale dei Borghi della Lettura dal network di Roberto Colella e Davide Vitiello e giunta a Montagano alla sua seconda edizione, dopo il successo di pubblico riscosso lo scorso anno.

Gli eventi che si susseguiranno, disseminati per le piazzette del centro storico, saranno dedicati a diversi generi di scrittura: alle 18:00 sul Belvedere le letture per l’infanzia con i Nati per Leggere, per bambini e famiglie; dalle 19,30 su Via Roma la prosa narrativa: nell’aiuola i racconti di Giuseppe Pittà, poi, a seguire, davanti alle botteghe artigiane, una novella in dialetto montaganese di Orlando Caterina; alle 21,30 a Vico Silvano la poesia di Carol Guarascio con Luca Mariano; alle 22,30, sulla Rampa dei Leoni, il giornalismo di guerra con Roberto Colella, Fabrizio Nocera, Antonio Salvatore e la redazione dell’Embedded Agency, che festeggerà i suoi otto anni di attività.

Per chiudere la serata in musica, alle 23.30 di nuovo al Belvedere si terrà la presentazione di “Opera rock” di Donato Zoppo, con i Lemon Haze in concerto. In caso di maltempo, la scaletta degli eventi non subirà variazioni, ma l’itinerario seguirà locali chiusi debitamente segnalati al pubblico.