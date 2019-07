L’evento avrà luogo sabato 27 luglio a Montagano (CB), in Piazzale Belvedere (via Roma) a partire dalle ore 19.00. L’azienda biologia “Primo Sole”, in collaborazione con l’Associazione Tradizioni Montaganesi Onlus, propone una degustazione di piatti a base di farina e oli di canapa.