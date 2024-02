di T.A.

“TUTTI TRANNE TE” DI WILL GLUCK , FILM A “IL PROSCENIO” ISERNINO

Nuova interessante pellicola in sala a “Il Proscenio” di Isernia. Trattasi di “Tutti tranne te” di Will Gluck, che sarà trasmessa dal 29 febbraio (h 20.30) quale commedia sentimentale. Trama : Bea è una ragazza che crede nell’amore, Ben un palestrato donnaiolo. Si incontrano per caso, passano una notte memorabile, dopodiché le loro strade si dividono. Si incrociano anni dopo al matrimonio della sorella di Bea in Australia. Tra gaffes e sotterfugi stringono un patto fatale : fingere agli occhi di tutti di essere fidanzati.