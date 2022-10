Un bellissimo esemplare di giovane daino – agile, scattante e bellissimo nella sua elegante “veste” beige naturale, ossia nel meraviglioso manto colorato di pelle e peli che lo ricoprono – sta facendo letteralmente “impazzire”, meglio innamorare Venafro e i venafrani in genere. Da giorni, tanto al mattino prestissimo che a sera inoltrata, si aggira e viene avvistato sia in nuove aree urbane densamente popolate per l’esattezza all’imbocco di Viale Vittorio Emanuele II (il Viale della Stazione Ferroviaria) che nel semi-spopolato centro storico, più precisamente sulla piazzetta antistante la chiesa dell’Annunziata. A vederlo ed immortalarlo con video attraverso i propri cellulari sono stati diversi venafrani che, trovatoselo dinanzi e dopo la sorpresa iniziale, non hanno indugiato a girare i video coi propri cellulari, postandoli quindi su fb o girandoli ad amici e conoscenti perché tutti ammirassero la bella novità del daino nell’abitato venafrano. In effetti mai prima d’ora era accaduto tanto a Venafro, per cui la sorpresa è stata tantissima assieme alla voglia di entrare in contatto con la particolarissima specie di animale selvatico. Il daino però, passata la sorpresa sua e di chi gli stava dinanzi, non ha perso tempo ad allontanarsi, facendolo con la stessa meravigliosa agilità e leggerezza con cui si era palesato. E’ sempre lo stesso esemplare di daino sia quello di Viale Vittorio Emanuele che l’altro di piazzetta Annunziata ? Probabilmente si ! Forse l’animale scende dal sovrastante Monte Cerino, alias M. Santa Croce di Venafro, è in cerca di cibo e si aggira di mattino all’alba o a sera inoltrata tra piazze e strade venafrane per rimediare qualcosa da mettere nello stomaco. Intanto a Venafro c’è già chi pensa di adottarlo, dandogli un nome. Quello più prevalente ? Ma “Venafro” ovviamente, senza dubbi di sorta !