Lo ha comunicato l’Asrem al sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio che li aveva immediatamente richiesti dopo i due casi di contagio da Covid-19 verificatisi presso l’altro CAT isernino, ossia quello della cooperativa Il Geco, di recente dichiarati guariti dopo la quarantena.

«È certamente un’altra buona notizia – ha dichiarato d’Apollonio –, dopo quelle relative ai tamponi, anch’essi tutti negativi, effettuati nelle scorse settimane agli ospiti e agli operatori delle tre Casa di Riposo per anziani che operano nella nostra città.

Non posso che esprime soddisfazione – ha aggiunto il sindaco –, giacché Isernia resta un luogo dove le azioni di profilassi e di controllo continuano ad essere efficaci. Tuttavia, sento il dovere di ricordare ai miei concittadini che è necessario non abbassare la guardia e continuare ad osservare ogni necessaria prudenza per prevenire eventuali contagi».