I Carabinieri Forestali, durante i servizi di controllo del territorio per la tutela paesaggistica e la salvaguardia dell’ecosistema, hanno proceduto a una serie di controlli e verifiche a carico di aziende attive in alcuni comuni limitrofi alla Provincia pentra.

Nello specifico, i Carabinieri Forestali hanno posto in essere controlli di polizia veterinaria per le mancate autorizzazioni sanitaria e della “fida” al pascolo; verifiche per la gestione illecita dei rifiuti speciali (materiali ferrosi), in quanto, per il trasporto di tali materiali, mancava la compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti F.I.R.; infine, i Militari Forestali hanno controllato il settore del commercio di legname e prodotti derivati (pellet), accertando che era stato introdotto sul mercato UE una partita di legname di circa 30.000 kg di provenienza illecita e non tracciata.

Per le violazioni amministrative accertate, i Forestali hanno elevato, complessivamente, sanzioni pecuniarie per un importo pari ad euro 6000 circa. Il monitoraggio dell’ambiente da parte dei Carabinieri Forestali è costante, per garantire la salubrità dei terreni, delle acque e dell’aria che respiriamo.