Presentato in conferenza stampa nella Sala Mancini del Comune di Campobasso, il protocollo d’intesa tra due centri Sprar e l’amministrazione comunale per la tutela delle aree verdi, che vede coinvolti congiuntamente gli assessorati dell’ambiente e quello delle politiche sociali, rappresentati in conferenza rispettivamente da Cretella e Praitano. A rappresentare i centri Sprar è intervenuto Salvatore Dall’Oglio (Assel).

“Il progetto partirà nella prossima settimana e prevederà la collaborazione tra la nostra amministrazione e due centri SPRAR, – ha dichiarato in apertura l’assessore all’ambiente Cretella – con loro impiegheremo 5 degli ospiti dei centri SPRAR interessati in un corso di formazione sul giardinaggio, svolto da personale specializzato, che permetterà loro, gradualmente, di acquisire una professionalità e a noi come amministrazione consentirà di utilizzare proficuamente la loro opera per la manutenzione delle aree verdi cittadine più bisognose, penso in primo luogo a Villa de Capoa.”

La valenza sociale di questo progetto è stata poi sottolineata dall’assessore alle politiche sociali Luca Praitano: “Il progetto in questione è pensato non solo per includere ma anche e soprattutto per formare, – ha specificato Praitano – perché abbiamo intenzione di accompagnare i ragazzi che parteciperanno a questo progetto in un graduale percorso di professionalizzazione della materia, il giardinaggio, che si troveranno a svolgere.

Rendiamo così un servizio concreto alla città, mirato e pensato per un tema importante come quello del verde cittadino, e al contempo proponiamo un’idea partecipativa di inclusione sociale.”