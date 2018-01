Poco meno di un mese all’avvio ufficiale della Bit 2018. La Borsa Internazionale del Turismo di Milano rappresenta un appuntamento imperdibile per il Molise e l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, che con il Distretto Molise Orientale, ha già colpito nel segno lo scorso anno quando la nostra regione è tornata a Milano dopo diversi anni di assenza.

L’innovazione tecnlogica è stata sicuramente il fattore chiave che ha catapultato l’attenzione sul Molise da parte di tutti gli addetti ai lavori che si sono riuniti a Milano per carpire ed intercettare le migliori offerte del mercato. Ed è proprio in questo ambito che si sta lavorando nelle ultime ore.

Permettere agli operatori molisani di essere presenti in Bit per presentare le proprie offerte dislocate sul territorio. Pacchetti e tour che i buyer non vorranno farsi scappare. In proposito, lo staff dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo sta programmando e coordinando gli incontri che dall’11 al 13 febbraio prossimi dovranno fare da cartina al tornasole al lavoro svolto negli ultimi mesi.

Sono già in quattordici i seller pronti a partire in direzione Milano per presentare un Molise sotto una nuova chiave di lettura anche grazie al nuovo stand destinato nuovamente a far parlare di se. Dopo l’attività promozionale portata avanti dalla scorsa estate, i venditori avranno così a disposizione tre intere giornate per presentare quanto pensato per la Bit.

Tante le offerte e le promozioni per coloro che acquisteranno direttamente in Fiera al MiCo.

I matching daranno quindi un valore aggiunto all’impegno profuso per cercare di riportare in Molise in turismo che conta attarverso numeri importanti. Alcuni seller hanno già raggiunto più di venti appuntamenti e questo la dice lunga sull’attenzione che si è creata intorno alla nostra piccola regione che con il suo territorio e le sue pontenzialità riesce ad offrire un’offerta per tutti i mesi dell’anno.