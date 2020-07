Presentato questa mattina, presso l’Area archeologica Altilia-Saepinum, l’Avviso “Turismo è Cultura” 2020. Sono intervenuti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, l’assessore regionale al Turismo, Cultura e Marketing territoriale, Vincenzo Cotugno, il direttore della Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio del Molise, Dora Catalano, il sindaco del Comune di Sepino, Paolo D’Anello, il dirigente e i funzionari dell’Assessorato regionale al Turismo e alla Cultura.

Incantevole la location scelta per l’incontro con i giornalisti: la Basilica di Saepinum, all’interno dell’Area del Foro, dove si incontrano idealmente il decumano e il cardo. La stessa che il New York Times ha immortalato con una foto nel gennaio scorso, che ha fatto il giro del mondo. Il presidente Toma ha evidenziato come il Molise abbia ricevuto un’attenzione mediatica da giornali e televisioni nazionali e internazionali.

Ha parlato di brillanti risultati conseguiti nel campo del turismo, della cultura e del marketing territoriale, ascrivibili all’organizzazione e all’efficienza del Governo regionale. Ha ringraziato l’assessore Cotugno, il suo staff, il personale dell’Assessorato, ma anche la Fondazione Molise Cultura e l’Iresmo per il grande lavoro sinergico grazie al quale il Molise è riuscito a porsi sotto le luci della ribalta a livello nazionale e internazionale.

Il governatore si è poi soffermato sulla campagna di comunicazione social, partita nei giorni scorsi, che propone sulle pagine Facebook e Instragram quello che la natura e la storia hanno regalato al territorio molisano. Eccellenze che si declinano attraverso mare, collina, montagna, paesaggi, borghi, ambiente incontaminato, acqua pura, beni architettonici e culturali, artigianato, prodotti enogastronomici.