Pubblicata l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale sulla vicenda del tunnel di Termoli. I giudici del Tar Molise hanno deciso di proseguire l’udienza pubblica il 20 marzo 2019 “ritenuto che le esigenze cautelari prospettate da parte ricorrente appaiono adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito”.

Nella decisione del Tar, dunque, non c’è stata una sospensiva ma un rinvio per arrivare in tempi brevi al giudizio di merito. Il ricorso presentato dai Comitati riguarda il progetto per la realizzazione di un sistema integrato per la mobilità sostenibile nel centro di Termoli con la richiesta di annullamento dei vari atti connessi.

Soddisfazione è stata espressa dal Comitato, assistito dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Silvio Di Lalla, sostenendo che “presto si avrà una decisione e di merito e non più solo cautelare sulla questione che sta a cuore ai Termolesi e non solo”.