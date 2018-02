Federico Iannaccone accede ai quarti di finale del 15mila dollari di Djerba, in Tunisia. Iannaccone, proveniente dalle qualificazioni, eliminato 7-6(6) 5-7 7-5, dopo quasi tre ore e mezza di lotta, il francese Laurent Lokoli, ottava testa di serie: prossimo avversario per lui il vincente del derby transalpino tra Antoine Cornut-Chauvinc, proveniente dalle qualificazioni, e Eliot Benchetrit, seconda testa di serie del torneo. Fortuna ha invece regolato per 6-3 6-2 il russo Alen Avidzba, proveniente dalle qualificazioni, e venerdì sfiderà per un posto in semifinale il francese Joan Sebarien Tatlot, quinto favorito del tabellone.