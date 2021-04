Si allargano le indagini sulle mascherine e, secondo notizie filtrate dagli addetti ai lavori, la guardia di finanza avrebbe sequestrato documenti importanti negli uffici regionali della protezione civile.

Intanto l’Asrem ha disposto la sostituzione dei dispositivi di protezione in dotazione al personale sanitario.

I dipendenti dell’Asrem, compreso medici e infermieri impegnati nei reparti Covid, hanno utilizzato per diversi mesi mascherine del lotto cinese non idonee.

L’inchiesta in corso coinvolge un giornalista della Rai in aspettativa e l’ex commissario Domenico Arcuri.