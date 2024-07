di Redazione

Un genere di raggiro purtroppo parecchio diffuso, che in questi giorni sta colpendo Venafro in particolare, da cui arrivano diverse segnalazioni sulla cosiddetta truffa dello specchietto. Il trucco è sempre lo stesso, abbastanza consolidato. Il malvivente finge che il suo specchietto sia stato rotto dall’auto in marcia della vittima, in modo da farsi dare i soldi in contanti per riparare il danno invece che ricorrere al più giusto accordo attraverso l’assicurazione. Il consiglio delle forze dell’ordine è di segnalare tempestivamente l’accaduto in modo che possano identificare e rintracciare gli autori dei raggiri.