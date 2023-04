E’ l’ex Presidente della Regione Paolo Di Laura Frattura l’imprenditore molisano indagato dalla Procura di Cassino per istigazione alla corruzione nell’ambito dell’inchiesta relativa agli appalti per l’efficientamento energetico. Nei suoi confronti è stata emessa una misura cautelare interdittiva, ossia il divieto di svolgere sotto qualsiasi forma la sua attività. Le indagini coinvolgono un totale di 17 indagati per episodi diversi