Trovato privo di vita in auto sul lungomare a Miramare di Rimini. Si tratterebbe di Angelo Antonio Tiberio, farmacista molisano scomparso da casa il 30 maggio scorso. Del caso si era occupato anche ‘Chi l’ha visto?’

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che, verso le 16, si sono accorti di un uomo riverso nell’abitacolo di una Nissan Qashqai. Sul posto una pattuglia della polizia Municipale e le Volanti della polizia di Stato.

Da un primo esame del cadavere, pare che il farmacista, 60enne di Casalbordino (Chieti) residente ad Agnone (Isernia), fosse morto già da diverso tempo ma il magistrato informato del ritrovamento, Davide Ercolani disporrà l’autopsia perché non sono chiare le cause della morte.

Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo era al posto di guida, vestito, e nulla farebbe pensare a un decesso per cause non naturali. A riportare la notizia è “il Resto del Carlino”.