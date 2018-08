Continuano in maniera serrata i servizi preventivi, con particolare attenzione verso il contrasto alle sostanze stupefacenti, messi in atto dai Carabinieri di Agnone.

Questa volta a finire nella rete degli uomini in divisa è un giovane, originario di Agnone ma residente nella provincia di Chieti, sottoposto a controllo dagli uomini dell’Arma mentre si aggirava a piedi per le vie del centro di Agnone.

L’atteggiamento teso del ragazzo alla vista dei Carabinieri ha insospettito i militari che hanno così deciso di svolgere accurate verifiche, trovandolo in possesso di alcuni contenitori in cellophane contenenti complessivi 3 gr. di hashish occultati all’interno di un pacchetto di sigarette.

Ben nascosto all’interno del proprio zaino, invece, i Carabinieri hanno rinvenuto un coltello a serramanico lungo circa 18 cm. Per il giovane è così scattata la denuncia per il porto ingiustificato del coltello e la segnalazione per uso personale di stupefacenti.