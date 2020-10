Nella decorsa serata, la Polizia di Stato di Campobasso, nell’ambito di preordinati servizi antidroga, ha intercettato sulla Strada Statale 645 in agro di Toro una vettura con a bordo tre soggetti, tutti Campobassani con precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Il Personale della Squadra Mobile ha proceduto a perquisizione personale e veicolare, a seguito della quale uno di loro è stato trovato in possesso di circa 25 grammi di cocaina e 8 grammi di eroina, di cui con molta probabilità si era approvvigionato dalla Provincia di Foggia.

La successiva perquisizione domiciliare nei confronti del detentore di stupefacenti, 31enne del Capoluogo, ha permesso, inoltre, di recuperare sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e bilancino di precisione.

L’uomo è stato, pertanto, tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione dell’A.G., lo stesso è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Gli altri due soggetti con cui era in compagnie, entrambi campobassani, classe 1992, sono stati denunciati a piede libero per concorso in detenzione ai fini di spaccio, avendo agevolato la condotta dell’arrestato.