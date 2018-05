Stava probabilmente rientrando a casa a bordo della sua auto quando lungo la Statale 17, nel territorio di Bojano, è incappato in un posto di blocco predisposto dai Carabinieri della Compagnia locale. Il giovane al volante, un 28enne del posto, pregiudicato, avrebbe mostrato sin da subito segni di nervosismo ai militari che hanno chiesto come di consueto i documenti e, insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, hanno prima proceduto ad un controllo del veicolo e poi lo hanno accompagnato nella Caserma di via Croce.

Qui i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale del 28enne, a seguito della quale è saltato fuori lo stupefacente. In particolare gli uomini dell’Arma hanno trovato addosso al ragazzo 10 grammi di cocaina e 10 grammi di eroina del tipo cobret, già divise in dosi e pronte per essere piazzate sul mercato locale dello spaccio. Dopo le formalità di rito, i militari agli ordini del Capitano Roberta Cozzolino lo hanno tratto in arresto e su disposizione del magistrato lo hanno tradotto ai domiciliari in via cautelare a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si tratta dell’ennesimo intervento contro lo spaccio di stupefacenti nel giro di poche settimane da parte dei Carabinieri di Bojano, che solo alcuni giorni fa hanno dato seguito ad un’operazione antidroga eseguendo, col supporto dei colleghi del Comando provinciale e dei Carabinieri di Foggia, tre misure cautelari e un arresto in flagranza.