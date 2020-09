Continua incessante l’attività investigativa della Polizia di Stato di Campobasso volta al contrasto del fenomeno della detenzione e dello spaccio di stupefacenti.

Nell’ambito della suddetta attività antidroga, gli agenti della Squadra Mobile, hanno fermato lungo la Statale 645, nelle vicinanze di un paese limitrofo al capoluogo, un veicolo sospetto, presumibilmente proveniente da Foggia.

L’uomo alla guida, un venticinquenne di origini campobassane è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di una somma di denaro in contanti per un ammontare di 1000 euro, oltre che di 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché di materiale da taglio utilizzato per il confezionamento della droga, probabilmente destinata allo spaccio nel capoluogo molisano.

Il giovane è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.