Non conosce soste l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia per contrastare il consumo e il traffico di sostanze stupefacenti; i servizi di appostamento e monitoraggio delle situazioni riconducibili allo spaccio continuano, ulteriormente potenziati. E’ di mercoledì, il risultato di questa intensa attività, con l’arresto di un isernino trovato in possesso di oltre 140 grammi di hashish e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Nelle ultime ore, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, nell’ambito di una mirata attività investigativa, hanno proceduto al controllo di due ragazzi dell’hinterland isernino, che si trovavano a piedi nel centro cittadino. Dalla perquisizione personale, venivano trovati in possesso di due involucri contenenti hashish. La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre i giovani sono stati segnalati per detenzione di stupefacente per uso personale.