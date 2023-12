Danni ingenti nella tarda serata di ieri a Bojano a causa di una tromba d’aria che ha colpito la città. Molti alberi sono stati abbattuti e sono caduti a causa della forza devastante vento.

Tetti scoperchiati, auto in sosta danneggiate dal crollo di pezzi di cornicione e da tegole volete via. Non si registrano, al momento, feriti. Una notte da incubo, nella città matesina, per un evento estremo che nessuno si aspettava. Questa mattina la conta dei danni nella speranza che l’episodio non si ripeta più.

REDAZIONE