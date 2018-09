Petrella Tifernina si prepara a far vivere agli appassionati di mountain bike una gran bella edizione del Trofeo San Giorgio Martire con lo stesso entusiasmo e il grande impegno che contraddistinguono gli organizzatori della Polisportiva Petrella Tifernina.

La gara, in programma domenica 23 settembre, assegna le maglie di campionato regionale mtb cross country sotto l’egida della Federciclismo Molise: con il ritrovo fissato alle 8:00 e la partenza alle 10:00 a Castel di Rocca, il percorso di gara è un anello di 4,5 chilometri da ripetere 6 volte interamente all’interno del bosco di Castel di Rocca prevalentemente con sterrato al 90%, ghiaia al 10% e asfalto al 5% con fondo battuto e compatto, in uno straordinario paesaggio naturale e collinare con la possibilità di ammirare in alcuni scorci tutta la vallata bifernina.

Confermato il montepremi in denaro per i primi tre assoluti, il primo di ogni categoria e la squadra più numerosa, mentre al secondo e al terzo di categoria, alla seconda e alla terza società per numero di partecipanti ricchi premi in natura con prodotti tipici molisani.

La quota di iscrizione è di 17 euro comprensiva di pacco gara, pasta party, docce e lavaggio bici con il servizio chip cronometraggio assicurato dalla Federazione Italiana Cronometristi.

La novità di questa edizione è l’appendice dedicata ai bambini tesserati e non con l’evento Petrella Bike Land (Gioco Ciclismo) sempre nel Bosco di Castel di Rocca (appuntamento nel pomeriggio alle 15:00) in una giornata di festa dedicata alle due ruote per tutte le età.