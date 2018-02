Si è svolto domenica scorsa il Trofeo “Natura Vicina”, prima gara dell’anno del Circolo Golf “Zio Carlo” di Isernia, che ha visto la partecipazione di ben 31 golfisti: un record che attesta l’ottimo lavoro compiuto dal Direttivo guidato dal presidente Giuseppe Mainella (nella foto, mentre premia l’ucraino Sergii Nechyporets) e che ha fruttato fino ad oggi l’adesione di oltre 70 soci.

Ben dieci i premi messi in palio dallo sponsor “Natura Vicina”: non i soliti trofei, ma altrettante cassette di verdure biologiche prodotte dall’innovativa azienda di Macchiagodena (IS), i cui giovani fondatori hanno avuto la rivoluzionaria idea di unire alla tradizione dei prodotti naturali l’innovazione della coltivazione “a distanza” tramite internet fatta direttamente da casa. “E’ un’idea che si sposa perfettamente con il golf moderno – ha affermato il presidente Mainella – uno sport che rispetta profondamente la natura, ma che viene praticato con materiali sempre più sofisticati e tecnologicamente avanzati”.

Per la cronaca, il premio per il miglior punteggio “lordo” è stato vinto da Lauro Cicchino; quelli per la I° categoria sono andati a Walter Giancola e Antonio Carlini; per la II° categoria a Pino Minutillo e Domenico Coloccia. A Domenico Morelli e Giuseppe Testa i premi per la classifica “nuovi soci”, mentre Giuseppe Morelli ed Emanuela Pallotta hanno vinto, rispettivamente, le speciali classifiche “junior” e “lady”. Il premio “senior” a Giuseppe Mainella.