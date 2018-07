Ancora una volta uno sponsor di prestigio ha voluto siglare la propria collaborazione con lo Zio Carlo Golf Club di Isernia, sponsorizzando una gara: si tratta del Dr. Francesco Paparella, broker di Banca Mediolanum, a cui è stato intitolato il torneo di luglio svoltosi domenica scorsa sui fairways isernini.

Il marchio Mediolanum è da sempre noto a tutti i golfisti, in quanto sponsor di un circuito di gare nazionali fra i più noti e l’iniziativa del broker campobassano ha il merito, oltre che di sostenere l’attività del Circolo golf di Isernia, anche di promuovere il marchio Banca Mediolanum – qualora ce ne fosse bisogno – anche a livello locale.

E il Dr. Paparella (al centro nella foto con il gruppo dei vincitori) non ha certo lesinato sui premi, mettendo in palio ben dieci coppe, oltre ad abbigliamento sportivo e bottiglie, per i quali i giocatori, provenienti sia dal Circolo di Isernia che dal Varvarusa di Filignano, si son dati battaglia sul campo.

In classifica generale ha vinto il presidente del Varvarusa Golf Club Carlo Potena, primo nella classifica a punteggio lordo; in 1° categoria vittoria di Antonio Del Bianco, seguito da Lauro Cicchino e Fabrizio Formichelli; in 2° categoria si è aggiudicato il primo posto Domenico Morelli, seguito da Antonio D’Aloiso e Giuseppe Cifelli. Nella classifica senior si è imposto Adolfo Marcantonio, mentre fra le lady Eleonora Buccini. Domina la classifica junior l’enfant terrible Giuseppe Morelli.