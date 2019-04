La tragedia si è verificata in zona di campagna di Trivento. Un 60enne è stato trovato privo di vita all’interno di un pozzo che pare si trovi poco distante dall’abitazione. A recuperare il corpo dell’uomo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Campobasso. Non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario. A dare l’allarme sono stati i familiari che non avevano più sue notizie. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Trivento.