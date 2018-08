Inizia oggi, venerdì 3 agosto, a Trivento, la seconda edizione di “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra arti e cultura”, manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Il Molise di Mezzo” nei Comuni di Trivento, Salcito e Pietracupa.

Alle 10.30, in piazza Cattedrale, dopo la presentazione del festival del direttore artistico Antonio Seibusi e i saluti dei sindaci di Trivento, Salcito e Pietracupa e di S. E. Mons. Claudio Palumbo, vescovo della Diocesi di Trivento, si terrà un incontro pubblico sulle aree interne a cui sono stati invitati a partecipare Donato Toma (Presidente Regione Molise), Catiuscia Marini (Presidente Regione Umbria), Nicola Zingaretti (Presidente Regione Lazio), Luciano D’Alfonso (Presidente Regione Abruzzo), Micaela Fanelli (Consigliera Regione Molise) e Davide Marino (Università del Molise). Sono previsti in collegamento telefonico anche gli interventi di Fabrizio Barca (Forum Aree Interne) e del poeta Franco Arminio. Saranno inoltre presenti Giovanni Germano, (Cammina, Molise!) e Federico Pommier (Molise Cinema). Coordina il giornalista Giovanni Mancinone.

Alle 12.30, presso Casa Florio, inaugurazione della mostra fotografica “Niente di nuovo sul fronte orientale”. Foto dall’Afghanistan, dall’Iran e dal Pakistan del fotografo e artista umbro Graziano Marini, curata da “Il Molise di Mezzo”. Nel pomeriggio il festival si sposterà alla “Morgia Pietravalle” di Salcito dove alle 16.30 è prevista una passeggiata naturalistica guidata da Nicola Petrella e un Walk-about con Carlo Infante. Alle 19:00 l’attore Gianni De Lellis, nella suggestiva cornice della “morgia”, presenterà “La disperazione dell’Uomo solo”. Monologo dall’Aiace di Sofocle. Alle 22:00 a Salcito concerto di Flò e Damadakà.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, che fu inserita dal Corriere della Sera tra i festival estivi da non perdere, parte la seconda edizione che si presenta ancora più ricca ed anche più lunga, quattro i giorni. Arte, musica, teatro, mostre e dibattiti per riportare al centro dell’attenzione le aree interne della nostra regione. A promuovere la manifestazione, ideata e diretta dall’architetto Antonio Seibusi, è l’associazione culturale “Il Molise di Mezzo”. Nei quattro giorni del festival, in cui si parlerà di Territori, Frontiere, Memorie e Paesi, interverranno scrittori, poeti, attori, musicisti, giornalisti e politici.