di Readzione

Il 20 aprile alle 20, Iolanda Massimo, Paolo Bartolucci e Simone Sala in una imperdibile

serata di Grande Musica, a cura dell’Associazione ELEOMAI e con il Patrocinio del Comune di

Trivento .

Serata imperdibile a Trivento, il prossimo 20 aprile alle ore 20. Tre artisti Molisani di caratura internazionale come il soprano Iolanda Massimo, giovane triventina che sta imponendosi in Teatri e Festivals Lirici di grande caratura, il tenore Paolo Bartolucci, direttore artistico dell’Evento, con una carriera venticinquennale nel panorama operistico internazionale e Simone Sala, rinomato pianista, famoso per il suo eclettismo che lo porta a spaziare dalla Classica al Latin Jazz, dall’Opera al Pop sempre con grande successo di pubblico e critica, daranno luogo a “TRIVENTO IN MUSICA” un Concerto che sarà un vero e proprio viaggio nel repertorio Classico e Operistico passando per l’Operetta, la musica Vocale da Camera e la canzone Classica Napoletana, da sempre nei programmi dei grandi interpreti.

“TRIVENTO IN MUSICA”, Patrocinato dal Comune, nasce a cura dell’Associazione Eleomai Molise che, grazie alla dedizione del Presidente, Alfredo Romano, organizza eventi culturali di spicco in campo nazionale ed è già nota in Molise per aver promosso eventi di successo come il Musica Italia Grand Prize, svoltosi recentemente a Campobasso, e si propone di diventare una vera e propria Stagione che attiri a Trivento artisti di spicco. Tale esigenza, manifestata da un gruppo di persone ricco di energie e coordinate da Maria Ladomorzi, sta realizzandosi con il contributo di aziende molisane e triventine a cui sta a cuore la crescita socio-culturale del territorio.

Il Concerto sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria sul sito www.eventbrite.it. Appuntamento dunque al Centro Polifunzionale Comunale di Trivento il 20 aprile 2024 alle ore 20.