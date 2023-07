La Trignina, ovvero “il tormentone” quotidiano di tanti in Molise

La Trignina, strada statale 650 di Fondo Valle Trigno, a scorrimento veloce (solo sulla carta però, per quanto di seguito si leggerà …), ha la caratteristica di non presentare ai lati accessi privati, deriva il nome dalle località lambite dal fiume Trigno che attraversa e venne concepita e realizzata per accorciare le distanze e migliorare i collegamenti all’interno della regione Molise e con località extraregionali, avvicinando il Molise all’Adriatico ed in genere verso est. Un’arteria cioè importantissima, nevralgica, assai utile, tanto trafficata, ma che sovente si trasforma sempre più in autentico tormentone ! E non solo la domenica per viaggiare verso l’Adriatico o rientrare, ma anche nei giorni feriali ! Ne sanno qualcosa coloro che abitualmente la percorrono su gomma per lavoro, per turismo o per spostamenti personali. “ E’ diventato un autentico tormentone percorrere la Trignina -afferma un automobilista per la percorre di continuo- tra semafori, traffico e corsie a senso unico. Si pensi che ultimamente per percorrere i suoi 70 km. occorrono in media cinque/sei ore, stanti i sei semafori che bloccano e rallentano, la sua tortuosità che induce a procedere a andatura contenuta ed altro ancora ! E dire che la Trignina serve tantissimo per lavorare, per spostarsi, per trasportare merci tra Molise, Abruzzo ed altre località e per impegni personali di varia natura! Niente da fare ! Non s’interviene come si dovrebbe, tanto che percorrerla specie d’estate diventa un autentico tormentone ! Ore ed ore per fare i suoi 70 km. sono proprio tantissime, si creda !”. In effetti oggi si punta ad avvicinare le località, ma quanto in atto ogni giorno sulla statale Trignina dice tutt’altro. Ancora un pensionato pentro sul tema : “ Come se non bastassero semafori e lavori vari –aggiunge l’uomo- c’è adesso da fare i conti con la corsia unica su un tratto della Trignina e quindi su ulteriori rallentamenti e ritardi, onde evitare il doppio senso di marcia su un determinato viadotto in attesa dei lavori di sistemazione in loco. Solo che tali lavori dovevano essere eseguiti da tempo immemorabile ma purtroppo ancora non avvengono. Perciò la Trignina come “tormentone” per tanti, purtroppo !”. Si risolverà finalmente la cosa? C’è da augurarselo per l’immagine stessa del Molise e perché … la pazienza dei molisani ha un limite!