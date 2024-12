di T.A.

TRIANGOLARE DI CALCIO A CINQUE A POZZILLI DI ODG, STOP BULLISMO E CISL/SLP ABRUZZO/MOLISE PER DIRE “NO AL BULLISMO”.

Ancora un “NO” netto e deciso al bullismo ed alle sue enormi negatività socio/educative. Arriva su iniziativa congiunta dell’Ordine Giornalisti del Molise, di Stop al Bullismo di Macchia d’Isernia e della Cisl/Slp d’Abruzzo e Molise. Le citate sigle organizzano infatti per il pomeriggio del 21 dicembre prossimo al rettangolo di gioco in via Vicinale Olivetone a Pozzilli un TRIANGOLARE DI CALCIO A 5, nell’ambito dell’ iniziativa “Insieme per dire NO AL BULLISMO”. Patrocinano l’evento il Comune di Pozzilli, il Corecom Molise, l’Anteas ed altre sigle.