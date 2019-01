Trenord apre a nuove assunzioni per 200 Capitreno e Macchinisti. La società di trasporti lombarda è alla ricerca di candidati da inserire in appositi percorsi di formazione finalizzati a nuove assunzioni di personale. Fino al 1° febbraio è quindi possibile candidarsi alle selezioni per i nuovi percorsi formativi di Trenord.

Le selezioni sono finalizzate alla formazione di 100 Capitreno e 100 Macchinisti. Ecco nel dettaglio quali sono le rispettive mansioni per cui verranno formati.

Capotreno:

assiste i clienti e svolge attività di vendita a bordo treno;

effettua il controllo dei titoli di viaggio a bordo;

assicura il rispetto delle norme per la sicurezza del trasporto, coadiuvando il Macchinista nei casi previsti.

Macchinista:

effettua conduzione dei treni;

garantisce ai clienti regolarità, puntualità e confortevolezza del viaggio;

garantisce il rispetto delle normative di sicurezza in team con i Capitreno.

Requisiti richiesti:

diploma ;

; disponibilità a lavorare su turni e nelle festività;

a lavorare su turni e nelle festività; ottima padronanza della lingua italiana e buona conoscenza dell’inglese;

buona immagine;

capacità di relazionarsi con i clienti e di gestire lo stress;

capacità e attitudine a rispettare disposizioni e regole.

Prove d’esame

Le selezioni in Trenord prevedono lo svolgimento di una prova scritta preselettiva con test a risposta multipla di tipo attitudinale e colloqui orali per la verifica delle conoscenze dei candidati.

Candidatura

Tutti gli interessati alle opportunità di formazione e lavoro in Trenord possono inviare il proprio cv all’azienda di trasporti compilando l’apposito form online presente nella pagina dedicata.

Dettagli, Bando, Domanda: http://www.lavoroeconcorsi.com/offerte-lavora-con-noi-trenord-candidatura#ixzz5dt9VvdgB