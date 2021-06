di Tonino Atella

Organizza e promuove il dinamico Angelo Bucci, un vulcano di iniziative eco/bio ambientaliste.

Ne ha appena conclusa una di iniziativa socio/ambientalista/animalista/naturalista ed eccone pronta un’altra per la gioia di quanti, come lui, amano animali, natura, ambiente, forma fisica, tavola e piatti eco e bio/sostenibili per la migliore forma fisica,non disgiunta da quella dello spirito e della mente. Il personaggio in tema è Angelo Bucci, che di solito si divide tra Conca Casale, Pozzilli e Venafro senza far dispiacere niente e nessuno. Circa l’iniziativa nuova alle porte trattasi del “Trekking nel torrente dei lupi” alla Borgata Leone di Pozzilli di domenica prossima 27 giugno, spiegata dallo stesso protagonista. “Alle h 17.00 di domenica 27 giugno -fa sapere il nostro- ci ritroveremo presso la Locanda delle Muse di Borgata Leone a Pozzilli per inoltrarci nel greto del torrente Rava in secca, caratterizzato da squarci di grande fascino. Occorrono scarpe da trekking oppure solide scarpe da ginnastica. Alle h 20.00 concluderemo la coinvolgente esperienza sotto il Pergolato di Bacco della Locanda delle Muse per la degustazione di prodotti del mio orto e dei contadini del posto”. Ovviamente non mancherà “Pippo”, il cane di Angelo, appena affermatosi quale star assoluta ed indiscussa sul web per la sua convinta partecipazione -con tanto di documentazione fotografica che ha “certificato” il tutto- alle sedute di yoga, rilassamento e distensioni attuate sempre alla Borgata Leone di Pozzilli su imbut del dinamico Angelo, tra l’altro amico di volpi ed altri animali collinari che ogni giorno lo vanno a trovare intrattenendosi con lui.