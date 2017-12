In merito al comunicato stampa pubblicato in data 25 dicembre 2017 dal titolo “Di Schiavi (CSA): Il Comune di Pettoranello di Molise non paga la tredicesima ai dipendenti”, il sindaco di Pettoranello di Molise Andrea Nini replica al Coordinatore del CSA Feliciantonio Di Schiavi dichiarando che la notizia è da ritenersi assolutamente falsa.

Riceviamo e pubblichiamo risposta del sindaco di Pettoranello di Molise Andrea Nini:

“Preciso che la notizia relativa ad una presunta mancata corresponsione degli stipendi e annesse tredicesime al Comune di Pettoranello è falsa. I mandati e relativi allegati ai mandati di pagamento degli stipendi e tredicesime sono stati trasmessi in banca il giorno 14 di dicembre 2017. Tutto secondo le norme. Tutelerò in ogni modo previsto dalla norma il buon nome dell’Ente”.