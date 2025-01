di T.A.

IN MOLISE SONO OTTO LE PORTE SANTE.

Sono tre i luoghi di culto giubilari segnalati nella Diocesi d’Isernia/Venafro. Trattasi della Cattedrale di S. Pietro Apostolo e della Chiesa del Sacro Cuore nel capoluogo pentro e della Basilica di San Nicandro a Venafro. A segnalarli ha provveduto lo stesso Vescovo Diocesano, Mons. Camillo Cibotti, che nel proprio atto ufficiale ha indicato i predetti siti religiosi ed illustrato come ottenere l’indulgenza plenaria nel corso dell’anno giubilare 2025. In sintesi, occorre frequentare assiduamente ed accedere nei citati luoghi religiosi, confessandosi. Nell’atto vescovile allegato si può leggere in dettaglio modalità, criteri e finalità dell’indulgenza plenaria in occasione dell’anno giubilare appena iniziato. Intanto, restando in tema di Giubileo 2025, si attendono le aperture delle Porte Sante in Molise, eventi non ancora avvenuti. Di seguito si riportano le Porte Sante esistenti in Molise e da aprire nel corso dell’Anno Giubilare, anche se sono possibili eventuali modifiche : ARCIDIOCESI DI CAMPOBASSO/BOIANO – CATTEDRALE SS. TRINITA’ CAMPOBASSO, BASILICA MINORE ADDOLORATA CASTELPETROSO E ANTICA CATTEDRALE DI SAN BARTOLOMRO APOSTOLO A BOIANO ; DIOCESI D’ISERNIA-VENAFRO – CATTEDRALE S. PIETRO APOSTOLO A ISERNIA, CATTEDRALE S. MARIA ASSUNTA A VENAFRO ; DIOCESI TERMOLI/LARINO – CATTEDRALE S. MARIA DELLA PURIFICAZIONE A TERMOLI ; DIOCESI DI TRIVENTO – CATTEDRALE DEI SANTI NAZARIO, CELSO E VITTORE A TRIVENTO E SANTUARIO DI MARIA SANTISSIMA A CANNETO.