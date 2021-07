di Tonino Atella

Sono scappati senza toccare nulla, messi in fuga dai proprietari di casa svegliatisi di soprassalto e che hanno fatto rumori per far allontanare i male intenzionati.

Un frame che fissa tre soggetti sconosciuti che poco prima dell’alba camminavano tranquillamente in una proprietà privata di Venafro, con intenzioni al momento sconosciute. Si sarebbero dileguati in tutta fretta e senza toccare alcunché una volta percepiti rumori provenire dall’interno dell’abitazione e messi in atto dagli stessi proprietari di casa svegliatisi di soprassalto appena percepite le presenze sconosciute nella loro proprietà. A dare notizia del tutto è il fratello della donna che con la propria famiglia ha corso il rischio, si presume, di essere derubata e che per fortuna l’ha scampata. Ecco quanto scrive il predetto uomo sull’accaduto poco prima dell’alba a Venafro : “Questo è il frame che immortala i tre balordi che all’alba, a viso scoperto, sono entrati in casa di mia sorella. Il video completo e in buona definizione è al vaglio degli inquirenti ma l’invito a tutti è quello di stare in campana perché questi farabutti compiono tali azioni senza alcuna remora e vanno in giro senza timore di essere sorpresi … “. L’episodio, per fortuna senza conseguenza alcuna, si sarebbe verificato alla periferia est dell’abitato venafrano. Sull’accaduto starebbero indagando gl’inquirenti per fare piena luce.