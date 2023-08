L’unico Evento Ufficiale in Molise che celebra i CENTO ANNI DELLA AERONAUTICA MILITARE

<< Il sole è sveglio già, lui è pronto ormai, a decollare in su e a salutare in giù e in lontananza un eco va AVIATORE VAI! Sì dai partiamo anche noi nel viaggio insieme a lui>>

Nella valle del Volturno, dove nacque il Corpo Italiano di Liberazione che nel secondo conflitto mondiale per la liberazione dell’Italia ideò e portò a termine uno dei più impensabili e decisivi attacchi all’invasore, la ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE 1943-1944 si compiace di offrirvi

presso il museo MIGM – Museo Internazionale delle Guerre Mondiali di Rocchetta a Volturno,

“TRE GIORNI IN AZZURRO”, l’unico Evento Ufficiale in Molise che celebra i CENTO ANNI DELLA AERONAUTICA MILITARE, centenario aperto a Roma il 28 marzo e che dalla Terrazza del Pincio ha visto la presenza del Capo dello Stato Mattarella, della premier Meloni e di molte autorità civili, religiose e militari, evento proseguito con l’irripetibile “AIR SHOW” di Pratica di Mare che ha attirato duecentomila spettatori in presenza ed ha incollato allo schermo 1.002.000 fans dell’Aeronautica militare.

Il 4, 5 e 6 agosto presso il MIGM si alterneranno convegni, spettacoli musicali e molto altro… con l’intervento del Generale dell’Aeronautica Militare Ispettore Capo B. DI MARTINO, presidente del Comitato per il Centenario dell’Aeronautica Militare; saranno presenti punti informativi della Aeronautica Militare, del Ministero dell’Ambiente, del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e della Associazione Nazionale Arma Aeronautica.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Campobasso, dalla Provincia di Isernia, dal PNALM- Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, dalla UNIMOL-Università degli Studi del Molise e dal Comune di Rocchetta al Volturno.

Si Ringraziano il main sponsor DIMENSIONE senza il cui importante contributo economico l’evento non si sarebbe potuto tenere così come organizzato, gli sponsor tutti (elencati in cartellone) e Johnny e Filippo, che come sempre hanno realizzato l’impossibile anche in questa occasione.

Antimo GATTA