SONO ARRIVATE A VENAFRO TRE STUPENDE CICOGNE, DUE BIANCHE E UNA GRIGIA

L’aria non è buona a Venafro, dove tanto sarebbe inquinato secondo il parere di tanti ? Ammesso, e francamente non concessa la fondatezza assoluta del terribile e pericoloso “teorema”, ecco un riscontro che arriva direttamente dal territorio e che attesta tutt’altro. Sono appena arrivati nella piana di Venafro, facendo magnifica mostra di se, tre splendidi esemplari di cicogne -una grigia e due bianche- che hanno prima volteggiato nell’aria e quindi si sono posate sul terreno, riposando e gustandosi a loro volta territorio e panorama circostante. Gli animali hanno volato tanto per raggiungere il Molise e l’area venafrana in particolare, restandovi a lungo in tutta tranquillità prima di riprendere il volo. Ad ammirale, riprenderle col cellulare e fotografarle da lontano, senza arrecare loro disturbo alcuno, proprietari terrieri e coltivatori che volentieri si sono fermati dal lavoro sui campi per gustare il meraviglioso spettacolo delle tre cicogne nella vasta e verde pianura venafrana.

T.A.