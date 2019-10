L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 29 ottobre, nelle campagne di Civitacampomarano. Un 50enne è rimasto gravemente ferito dopo che il trattore, sul quale stava lavorando in un terreno, si è ribaltato per cause in corso di accertamento. L’uomo è stato soccorso e trasportato al ‘Cardarelli’ in eliambulanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso.